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Beşiktaş'tan David Luiz açıklaması: Anlaştık

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#Transfer#Beşiktaş#David Luiz
Beşiktaştan David Luiz açıklaması: Anlaştık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 22:00

Beşiktaş Futbol AŞ yöneticisi Tarkan Ser, Brezilyalı stoper David Luiz ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

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Beşiktaş’ta transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala stoperde rota Brezilyalı futbolcu David Luiz’e döndü.

Futbol AŞ yöneticisi Tarkan Ser, 2-0 kazanılan Sivasspor maçının ardından David Luiz ile anlaşmaya vardıklarını açıkladık: David Luiz ile her konuda anlaşma sağladık. Teknik ekibin kararını bekliyoruz.

BEDELSİZ GELECEK

Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen 36 yaşındaki stoper için Beşiktaş bonservis bedeli ödemeyecek. 36 yaşındaki Luiz'in takımıyla sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.

Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Benfica gibi Avrupa’nın önemli takımlarında forma giyen David Luiz, 1 Eylül 2021 tarihinde transfer olduğu Flamengo’da şu ana kadar 94 resmi maçta forma giyip, takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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#Transfer#Beşiktaş#David Luiz

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