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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 14:44,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'tan ayrılan McKissic'in yeni adresi Olympiakos!

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Beşiktaş'tan ayrılan McKissic'in yeni adresi Olympiakos!

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan ABD'li Shaquielle McKissic'i renklerine bağladı.

Olympiakos Kulübü, şutör ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabilen 29 yaşındaki McKissic ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

McKissic, bu sezon siyah-beyazlı formayla ING Basketbol Süper Ligi'nde 17,6 sayı, 4,4 ribaunt, 3,1 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 16,6 sayı, 4 ribaunt, 2,8 asist ve 2,1 top çalma ortalamaları yakaladı.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 24 haftada 10 galibiyet elde eden Olympiakos, 12. sırada yer aldı.

Beşiktaştan ayrılan McKissicin yeni adresi Olympiakos

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