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Beşiktaş'tan ayrılan Eric Bailly'nin yeni adresi belli oldu

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#Transfer#Beşiktaş#Eric Bailly
Beşiktaştan ayrılan Eric Baillynin yeni adresi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 18:28

Beşiktaş'tan ayrılan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly'nin yeni takımı belli oldu.

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İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal, Eric Bailly ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

29 yaşındaki savunmacı oyuncusu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Beşiktaş, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Eric Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bailly, Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 3 kez mücadele etti.

Beşiktaştan ayrılan Eric Baillynin yeni adresi belli oldu

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#Transfer#Beşiktaş#Eric Bailly

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