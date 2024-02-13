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Beşiktaş'tan Al-Musrati açıklaması! Bonservisi alındı

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#Transfer#Beşiktaş#Braga
Beşiktaştan Al-Musrati açıklaması Bonservisi alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 18:53

Beşiktaş, Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

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Beşiktaş, Braga'dan Al-Musrati’nin 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını KAP’a bildirdi.

27 yaşındaki oyuncuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır." denildi.

REKOR BONSERVİS

Al-Musrati, 10 milyon Euro'ya transfer edilen Ernest Muci'yi geçerek Beşiktaş'ın en pahalı transferi oldu.

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#Transfer#Beşiktaş#Braga

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