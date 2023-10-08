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Beşiktaş'ta yönetim oylama yapacak! Slaven Bilic mi, Rıza Çalımbay mı?

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#Beşiktaş#Slaven Bilic#Rıza Çalımbay
Beşiktaşta yönetim oylama yapacak Slaven Bilic mi, Rıza Çalımbay mı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 07:00

Siyah beyazlı kulüpte Şenol Güneş’in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için iki isim ön plana çıktı. Geçici olarak takımın başına getirilen ve bugün İstanbulspor maçında teknik direktörlük görevini üstlenecek olan antrenör Burak Yılmaz’ın tecrübesizliğini ve olası bir olumsuz sonuçta taraftardan tepki göreceğini dikkate alan başkan Ahmet Nur Çebi, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında Slaven Bilic ve Rıza Çalımbay için oylama yaptıracak.

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Beşiktaş’ta, Şenol Güneş’in istifasının ardından teknik direktörlük görevi için iki isim ön plana çıktı: Slaven Bilic ve Rıza Çalımbay... Aralık ayında yapılması kararlaştırılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na dek görevde kalacak olan siyah beyazlı yöneticiler, yeni teknik patronun kim olması gerektiği yönündeki düşüncelerini başkan Ahmet Nur Çebi’ye ilettiler. İki farklı görüşün öne çıktığı yönetim kurulunda bazı üyeler Slaven Bilic’i tercih ederken, bir bölümü Rıza Çalımbay’ı istedi. Yöneticilerin orta noktada buluştuğu tek konu; geçici olarak takımın başına getirilen Burak Yılmaz’ın olası bir olumsuz sonuçta taraftarlardan büyük tepki görecek olması.

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FUTBOLCULARIN DA GÖRÜŞLERİ ALINACAK

Bu noktada Yılmaz’ın henüz yeni başlayan teknik adamlık kariyerini de tehlikeye atmak istemeyen yönetim kurulu, Bilic ile Çalımbay arasında oylama yapılmasını talep ettiler. Yönetici arkadaşlarının görüşlerini dinleyen başkan Çebi, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında oylama yapılması kararını aldı. Her ikisi de daha önce Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevi yapmış olan iki teknik direktörden Slaven Bilic halen Suudi Arabistan’ın Al-Fateh takımını çalıştırıyor; Rıza Çalımbay ise boşta. Bu arada başkan Ahmet Nur Çebi’nin yeni teknik direktörün kim olması gerektiği konusunda futbolcuların da görüşlerine başvuracağı öğrenildi. Çebi, önceki gün Bilic ile bir görüşme yaparak transfer şartlarını sormuştu.

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#Beşiktaş#Slaven Bilic#Rıza Çalımbay

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