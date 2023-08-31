Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan dikkat çeken sevinç! Lucescu'nun sözleri çok konuşulmuştu

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanan Beşiktaş-Dinamo Kiev maçında dikkat çeken anlar yaşandı.

ŞENOL GÜNEŞL'İN TERCİHİ

Tecrübeli teknik adam, Romanya’da oynanan karşılaşmada sakatlanan Masuaku’nun yerine Onur Bulutu sol beke çekip, sağ kanatta Rashicayı görevlendirdi. Hafta içinde sakatlanan Amartey’in yerine ise Necip Uysal görev yaptı.

Kaleyi Mert Günoka emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Necip Uysal, Colley ve Onur Bulut'tan oluşturdu.

Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson üçlüsünü bozmayan tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Rashica, sol kanatta ise Muleka'yı sahaya sürdü. Güneşin gol yollarındaki tercihi ise Aboubakar oldu.

RASHICA İLK KEZ 11DE

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Milot Rashica, siyah-beyazlı formayla ilk kez Dinamo Kiev mücadelesinde 11de görev aldı.

Haberin Devamı

Beşiktaşta teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku'nun yokluğunda Onur Bulut'u sol beke çekip, sağ açıkta Milot Rashica'yı görevlendirdi. Kosovalı kanat oyuncusu ilk kez bir mücadeleye 11'de başladı. Rashica, deplasmanda oynanan Dinamo Kiev ve Süper Lig'de oynanan Pendikspor mücadelelerinde sonradan oyuna dahil olmuştu.

ABOUBAKAR SAHNE ALDI VE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde sahneye Vincent Aboubakar çıktı ve attığı harika golle takımını öne geçirdi.

Opta'nın verilerine göre; Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarındaki 11'inci golünü Dinamo Kiev ağlarına gönderen Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılar adına bu turnuvalarda Bobo (12) ve Ricardo Quaresma'nın (12) ardından en yüksek sayıya ulaşan yabancı oyuncu oldu.

LUCESCU'YA TEPKİ SEVİNCİ

Kamerunlu yıldızın, attığı gol sonrası sevinciyle dikkatleri üzerine çekti.

Aboubakar, golden sonra ilk maçın ardından Beşiktaş'a 'Afrika Karması' diyen Mircea Lucescu'nun bulunduğu yedek kulübesinin önüne kadar gelerek sevincini yaşadı. Yıldız futbolcu sonrasında sarı kart gördü.

LUCESCU NE DEMİŞTİ?

Haberin Devamı

İlk maçtan sonraki "Beşiktaş'a değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" şeklindeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Lucescu, "Ben hiçbir şekilde Beşiktaş'ı küçümsemedim, aksine Beşiktaş'ın bu sezon çok iyi yabancılardan oluşan iyi kadro kurduğunu söylemek istedim. Afrika vurgusunu Beşiktaş kadrosunu yüceltmek için yaptım." diye konuşmuştu.