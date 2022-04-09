Beşiktaş'ta Vida giderse Atınç veya Koray transfer edilecek

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Gelecek sezonun kadrosunu oluşturma çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, transferde önceliği stoper mevkisine verdi. Haziran ayında sözleşmesi bitecek Domagoj Vida ile yolların ayrılma ihtimalini dikkate alan siyah beyazlılar, yerli bir savunma oyuncusu almayı planlıyor. Bu plan doğrultusundaki ilk hedefler; Göztepe’den Atınç Nukan ve İtalya’nın Verona takımında forma giyen Koray Günter.

Beşiktaş altyapısından yetişen 28 yaşındaki Atınç, bu sezon 22 resmi maçta oynarken, 3 gol attı ve 1 de asist yaptı. 1.96 metre boyundaki futbolcu, özellikle kafa toplarındaki başarısıyla öne çıkıyor. Kısa bir dönem Galatasaray’da da forma giyen 27 yaşında ve 1.86 metre boyundaki Koray Günter ise Serie A ekibi Verona’da bu sezon 25 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol attı.