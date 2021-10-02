Beşiktaş'ta Valentin Rosier'den Güven Yalçın'a tebrik

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Güven Yalçın'ın attığı harika golde asisti yapan isim olan Valentin Rosier, genç futbolcuyu tebrik ederken "Söylenecek çok fazla şey yok. Onu asiste çeviren, Güven Yalçın'ın müthiş vuruşu. Güven Yalçın'ı iki golü nedeniyle tebrik ederim. Benim de asistim olması güzeldi. Serdar Saatçi'yi de tebrik ederim. Takım halinde oynadık ve takım olarak kazandık. Çok uzun zamandır burada olmasam da ben kendimi Beşiktaş'ın çocuğu olarak görüyorum." diye konuştu.

Necip Uysal ise "Dizim hala ağrıyor ama bugün oynamak istedim. İki haftadır puan kaybediyorduk, bugün kazanmamız gerekiyordu. Arkadaşlarıma teşekkür ederim, herkes çok iyi mücadele etti. Rıdvan bu sene çok iyi oynuyor. Üstüne koyarak gidiyor. Serdar da geldi şimdi. Onlarla her gün konuşuyorum. Alttan gençlerimiz geliyor, inşallah uzun yıllar devam ederler." dedi.