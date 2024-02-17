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Beşiktaş'ta Umut Tahir Güneş'ten istifa kararı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Umut Tahir Güneş#Basketbol
Beşiktaşta Umut Tahir Güneşten istifa kararı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 20:56

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş, istifa kararı aldı.

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Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş, istifa etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş “Pazartesi günü Başkanımız Sayın Hasan Arat’a istifamı sunacağım. Takımımız için gece gündüz çalışıp maddi manevi her türlü desteği verdim, 13 yaşındaki çocuğuma edilen küfürleri sindiremiyorum” dedi.

Umut Tahir Güneş kimdir?

Umut Tahir Güneş, 1980 yılında Mardin’de doğmuştur. İş insanı Güneş evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Umut Tahir Güneş, Ahmet Nur Çebi yönetiminde de basketbol şubesinden sorumlu yönetici görevindeydi. Hasan Arat'ın başkan seçilmesiyle beraber görevinden istifa eden Güneş, 21 saat sonra tekrar eski görevine geri döndü.

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#Beşiktaş#Umut Tahir Güneş#Basketbol

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