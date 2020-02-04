MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta U19 teknik direktörü Yasin Sülün'ün görevine son verildi
GeriFutbol Beşiktaş'ta U19 teknik direktörü Yasin Sülün'ün görevine son verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 04.02.2020 - 21:31,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta U19 teknik direktörü Yasin Sülün'ün görevine son verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta U19 teknik direktörü Yasin Sülün'ün görevine son verildi

Beşiktaş'ta altyapı hocalarından U19 takımının teknik direktörü Yasin Sülün'ün görevine son verildi.

İsmail ER - Siyah beyazlı kulüp altyapı giderlerini kısmak için U19 takımı hocası Yasin Sülün'ün görevine son verdi. Daha önce Beşiktaş altyapı sorumluluğu da yapan Yasin Sülün’ün gönderilmesi şok etkisi yarattı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın A lisansına sahip Sülün’ün gönderilmesi konusunda yönetimle görüşeceği ileri sürüldü

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Beşiktaşta U19 teknik direktörü Yasin Sülünün görevine son verildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle