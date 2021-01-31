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Futbol
İHA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Tyler Boyd, Sivasspor'a transfer oluyor!

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Beşiktaş'ta Tyler Boyd, Sivasspor'a transfer oluyor!
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Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd, Sivas yolcusu. ABD'li oyuncu, anlaşma tamamlanırsa bugün Sivasspor'a imza atacak.

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, Sivas yolcusu. Sezon başında kadroda olan ve bu sezon Beşiktaş'ın ligdeki ilk golüne imza atan Boyd'un, daha sonra kontenjan nedeniyle lisansı çıkarılmamış ve takımla birlikte antrenmanlara devam ederek formda kalması sağlanmıştı.

Ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmesine karşın, Cenk Tosun transferine limit açmak isteyen siyah-beyazlılar, Boyd konusunda Sivasspor ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz günlerde kadro dışı olan Mirin ile yollarını ayıran Beşiktaş, Boyd'u da Sivasspor'a göndererek limit sorununu aştı. Boyd bugün Sivas'a giderek Yiğidolar'a imza atacak.

Beşiktaşta Tyler Boyd, Sivasspora transfer oluyor

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