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Beşiktaş'ta tribünlerden yönetime tepki! Maç sonu dikkat çeken protesto, olağanüstü toplantı...

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Konferans Ligi
Beşiktaşta tribünlerden yönetime tepki Maç sonu dikkat çeken protesto, olağanüstü toplantı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 22:08

Beşiktaş tribünleri, Lugano maçının büyük bölümünde ve karşılaşmanın sonrasında yönetimi protesto ederken Şenol Güneş'e de çağrılarda bulundu. Mücadelenin ardından taraftarlar uzun süre stattan ayrılmazken yönetim de olağanüstü toplandı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. haftasında Lugano ile karşılaştı.

Siyah-beyazlılar, 2-0 öne geçtiği mücadeleyi 3-2'lik skorla kaybetti.

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MAÇTAN ÖNCE BAŞLADI

Tüpraş Stadyumu'nda tribünler, karşılaşmanın öncesinde yönetime yönelik tepkilere başladı.

İlk düdükten önce 'Yönetim istifa' sesleri duyuldu.

İLK KEZ ŞENOL GÜNEŞ'E SESLENDİLER

Taraftarlar, 0-0 ile geçilen ilk 15 dakikanın ardından da "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?" tezahüratlarında bulundu.

LUGANO'NUN DÖNÜŞÜ SONRASI BÜYÜK TEPKİ

Lugano; 81, 86 ve 90. dakikalarda attığı 3 golle geri dönmesinin ardından tepkiler daha da arttı.

Uzatma dakikalarında taraftarlar, topla oynayan kendi takımlarını ıslıkladı ve 'Yönetim istifa' tezahüratlarını sürdürdü.

Beşiktaşta tribünlerden yönetime tepki Maç sonu dikkat çeken protesto, olağanüstü toplantı...

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MAÇTAN SONRA DA DEVAM ETTİ

Beşiktaşlı taraftarlar, maç bitmesine karşın uzun süre stattan ayrılmadılar ve yönetimi protesto etmeye devam ettiler.

Ayrıca 'Şenol Güneş takımı buraya getir' tezahüratları da yapıldı.

DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Tribünlerin, sahadan galibiyetle ayrılan Luganolu oyuncuları alkışlaması ve sevinçlerine destek vermesi de dikkat çekti.

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Yaşananlardan sonra Beşiktaş'ta yönetim kurulu, Tüpraş Stadyumu'ndan ayrılmadı ve olağanüstü toplandı.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Konferans Ligi

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