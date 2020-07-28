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Haber Giriş: 28.07.2020 - 16:56,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta transferde gençlik operasyonu! Kartal'ın gözü Oğuz Aydın'da

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Beşiktaş'ta transferde gençlik operasyonu! Kartal'ın gözü Oğuz Aydın'da
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Gelecek vaat eden genç isimleri kadrosuna katmak için tüm Türkiye'yi tarayan Beşiktaş, Bucaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı listesine aldı.

Siyah-beyazlılar önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin kapısını çalacak. 19 yaşındaki oyuncu için Sivasspor da devrede bulunuyor.

Transfer çalışmalarının yanı sıra genç isimleri de kadroya katmanın hesaplarını yapan ve tüm Türkiye'yi tarayan Beşiktaş, Bucaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı listesine aldı.

Daha önce Aydın için zemin yoklayan ve şartları öğrenen siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde bu futbolcunun şartlarını soracak. Sezon başında Karacabey'de kiralık oynayan ve sonrasında Bucaspor'a geri dönen 19 yaşındaki sol açık, çıktığı 19 maçta 2 gol attı.

 

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