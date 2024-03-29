×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta transfer komitesi kuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Hasan Arat
Beşiktaşta transfer komitesi kuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 15:29

Beşiktaş Kulübü, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına futbol A takımıyla ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda daha güçlü bir takım kurmak, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına Profesyonel Futbol A Takımımız ile ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verilmiştir.

Transfer komitemiz İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel başkanlığında; Asbaşkanlarımız Mete Vardar ve Onur Göçmez, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar ve Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan'dan oluşacak olup, çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanımıza raporlayacaktır" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Transfer#Hasan Arat

BAKMADAN GEÇME!