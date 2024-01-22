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Beşiktaş'ta transfer alarmı! Fernando Santos'un tercihi bekleniyor

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#Transfer#Beşiktaş#Fernando Santos
Beşiktaşta transfer alarmı Fernando Santosun tercihi bekleniyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 07:00

Beşiktaş yöneticileri bugün Teknik Direktör Santos ile toplantı yapıp yol haritasını belirleyecek. Newcastle United’dan Lasceless’in yanı sıra PSG ve Chelsea’den bazı stoperleri transfer listesine alan yöneticiler, teknik patron Santos’un bugünkü toplantıda yapacağı tercihe göre harekete geçecek. PSG ve Chelsea ile yapılacak görüşmelerde, iki kulübün patronları ile çok iyi ilişkileri olan başkan Hasan Arat bizzat devreye girecek.

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Beşiktaş’ın, kümede kalma mücadelesi veren Pendikspor’a 4-0 gibi tarihi bir skorla mağlup olması yönetimi seferber etti. Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku’nun Afrika Uluslar Kupası’na gitmeleri ile daha da zayıflayan savunmanın bir an önce güçlendirilmesi gerektiği gerçeğinden yola çıkan siyah beyazlılar, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, bugün teknik direktör Fernando Santos ile toplantı yaparak transferde izlenecek rotayı belirleyecek.

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FERNANDO SANTOS’UN TERCİHİ BEKLENİYOR

Siyah beyazlıların listesinde Newcastle United’dan Jamaal Lascelles’in yanı sıra Paris Saint-Germain (PSG) ve Chelsea’den birer oyuncunun yer aldığı öğrenildi. PSG ve Chelsea’de forma şansı bulamayan stoper adaylarının isimlerinin Santos’a bildirildiği, Portekizli teknik direktörün bugünkü toplantıda yapacağı tercihe göre harekete geçileceği belirtildi. Hatırlanacağı üzere başkan Hasan Arat, seçim kampanyasında PSG ve Chelsea’nin patronlarıyla yakın arkadaş olduğunu vurgulayıp bu kulüplerden oyuncu alacaklarını söylemişti.

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#Transfer#Beşiktaş#Fernando Santos

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