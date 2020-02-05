Beşiktaş'ta Theodore krizi! "Sen kimsin benim eşim hakkında..."

ING Basketbol Ligi’nde son iki maçında A.Efes ve G.Saray’ı yenen Beşiktaş’ta altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlü Ahmet Kandemir’in ‘basketfaul’e “Pas vermeyen, arkadaşlarını oyundan soğutan Theodore’un ayrılması takıma pozitif enerji kazandırdı” yönündeki açıklamalarına ABD’li oyuncunun eşi Tuğba Theodore’dan yanıt geldi.

Theodore, “Sen kimsin de kendinde, eşim hakkında saçma yapan yorumlar yapma cesaretini buluyorsun? Madem topu paylaşmıyordu, Jordan sözleşmeyi feshettiğinde mevcut koç Burak Bıyıktay, ayrılmaması için neden defalarca mesaj attı?” ifadelerini kullandı.

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