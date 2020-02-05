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Basketbol
Haber Giriş: 05.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Theodore krizi! "Sen kimsin benim eşim hakkında..."

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Beşiktaş'ta Theodore krizi! "Sen kimsin benim eşim hakkında..."

Ahmet Kandemir'in açıklamalarına, Tuğba Theodore'un eşinden yanıt geldi.

ING Basketbol Ligi’nde son iki maçında A.Efes ve G.Saray’ı yenen Beşiktaş’ta altyapı ve yeniden yapılandırma direktörlü Ahmet Kandemir’in ‘basketfaul’e “Pas vermeyen, arkadaşlarını oyundan soğutan Theodore’un ayrılması takıma pozitif enerji kazandırdı” yönündeki açıklamalarına ABD’li oyuncunun eşi Tuğba Theodore’dan yanıt geldi.

Theodore, “Sen kimsin de kendinde, eşim hakkında saçma yapan yorumlar yapma cesaretini buluyorsun? Madem topu paylaşmıyordu, Jordan sözleşmeyi feshettiğinde mevcut koç Burak Bıyıktay, ayrılmaması için neden defalarca mesaj attı?” ifadelerini kullandı.

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Beşiktaşta Theodore krizi Sen kimsin benim eşim hakkında...

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