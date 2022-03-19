Beşiktaş'ta sürpriz kaleci tercihi! Hatayspor maçına iddaa oynayanlar...

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BEŞİKTAŞ

Derbi maçta Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş, ciddi bir kaleci krizi ile de karşı karşıya kaldı.

Mert Günok sakatlığı, Ersin Destanoğlu cezası nedeniyle forma giyemeyecek; siyah-beyazlı ekibin kalesinde 18 yaşındaki Emre Bilgin olacak. Emre'nin yedeği de 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin...

Welinton, Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup takımdaki diğer sakat isimler. Henüz hazır olmayan Mehmet Topal ve TD Önder Karaveli'nin tercih etmediği Kenan Karaman ise kamp kadrosunda yer almadı.

Son 14 lig maçını kaçıran Kevin N'Koudou, 3 Aralık 2021'deki Kasımpaşa maçından sonra ilk kez maç kadrosunda...

Derbide gol atan Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş'tan formayı alacak. Sağ bekte Valentin Rosier devam edecek. Orta alanda "Josef de Souza, Can Bozdoğan & Alex Teixeira" üçlüsünü izleyeceğiz.

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Gole en yakın isim Michy Batshuayi olacak. Kanatlardan Rachid Ghezzal ve Cyle Larin destek verecek.

HATAYSPOR

Son 3 lig maçından 7 puan çıkaran Hatayspor'da Adama Traore, Burak Çamoğlu ve Sadık Baş sakat.

Sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi, sol bekte Larin'in Kanada Milli Takımı'ndan arkadaşı Sam Adegukbe forma giyecek.

TD Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük karşısında stoperde "Isaac Sackey & Burak Öksüz" ikilisiyle başlamıştı. Sackey yerine Fatih Kurucuk ilk 11'de oynayabilir.

Süper Lig'in gol kralı Ayoub El Kaabi (15 gol) bir kanatta, 28 haftada 15 gol katkısı (7 gol - 8 asist) veren Saba Lobjanidze diğer kanatta olacak. Hücum merkezinde Mame Diouf'u izleyeceğiz.

Orta alanın defansif yükünü Mehdi Boudjemaa ile Ruben Ribeiro çekecek. Yaratıcı kısımda Yassine Benzia olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligdeki son 3 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Hatayspor'un deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu!

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%41'lik kesim taraf bahsini bir kenara bırakıp gollere yönelmiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor...

%26'lık kesim ise "Beşiktaş kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş ve Dolmabahçe'de 3 puana ulaşan takımın siyah-beyazlı ekip olacağını düşünüyor.

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Beşiktaş antrenmanında eğlenceli anlar! Rosier'in Vida'ya su şakası ters tepti...