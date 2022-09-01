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Beşiktaş'ta stopere son aday Paulo Ricardo!

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#Transfer#Beşiktaş#Ricardo
Beşiktaşta stopere son aday Paulo Ricardo
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 07:00

Siyah beyazlılar, Finlandiya’nın Kuopion Pallousera takımında forma giyen 28 yaşındaki stopere ve kulübüne toplam 2.5 milyon Euro’luk teklif paketi sundu. Fin ekibi ve oyuncu, satın alma opsiyonu da içeren öneriyi kabul etti.

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Kadrosuna yabancı bir stoper daha almayı planlayan Beşiktaş yönetiminin gündemine son olarak Brezilyalı Paulo Ricardo geldi...

43 MAÇTA 2 GOLÜ VAR

Siyah beyazlılar, Finlandiya’nın Kuopion Pallousera takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak için çalışmalara başladı.

Fin kulübü ve oyuncuya toplam 2.5 milyon Euro’yu bulan bir teklif yapan Beşiktaş’ın önerisinin kabul edildiği, ufak pürüzlerin giderilmesi halinde transferin tamamlanacağı öğrenildi. Paulo Ricardo, geçen yıl bedelsiz olarak geldiği Kuopion Pallousera’da 43 resmi maça çıkıp 2 gol attı. Beşiktaş’ın ayrıca yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek için yurt içinde bir savunma oyuncusuyla daha görüştüğü belirtildi.

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Beşiktaşta stopere son aday Paulo Ricardo

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#Transfer#Beşiktaş#Ricardo

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