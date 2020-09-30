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Futbol
Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Nikola Kalinic'in imza tarihi...

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Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! Nikola Kalinic'in imza tarihi...
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Beşiktaş, uzun süredir beklediği Nikola Kalinic'e sonunda kavuşmak üzere. Hırvat golcünün imza tarihi bile belli oldu...

Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu Nikola Kalinic'i bonservissiz göndermek istemeyen Atletico Madrid, Luis Suarez'i kadrosuna katmasının ardından strateji değişikliğine gidiyor.

Kalinic için İtalyan kulüplerinden istediği teklifleri alamayan İspanyol kulübünün, Hırvat yıldızın transferine bonservis bedeli olmaksızın izin verme noktasına geldiği ifade edildi.

KALINIC İLE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Beşiktaşlı yöneticiler, "En geç hafta sonuna kadar transferi bitirmek için çalışıyoruz. Cuma ve cumartesi bu konuda önemli gelişmeler olabilir" ifadelerini kullandı. Golcü futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme öneren siyah- beyazlılar, maaş ve bonus dahil 2 milyon 750 bin Euro'luk teklifle gitmişti. Oyuncuyla da son pazarlıkların yapıldığı ve anlaşmanın her an sağlanabileceği belirtildi.

2008'den bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giyen Kalinic, 42 karşılaşmada 15 gol atıp, 3 de asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kiralık oynadığı Roma'da ise 19 resmi maça çıktı. 5 gol ve 2 asistle 7 kez skora katkı sağladı.

Beşiktaşta son dakika transfer gelişmesi Nikola Kalinicin imza tarihi...

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