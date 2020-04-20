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Futbol
İsmail Er / Spor Arena
Haber Giriş: 20.04.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta son dakika! Sergen Yalçın istedi, idmanlar başladı

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Beşiktaş'ta son dakika! Sergen Yalçın istedi, idmanlar başladı
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Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Sergen Yalçın'ın isteğiyle antrenmanlara başladı Futrbolcular gruplar halinde çalışacak.

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'in ne zaman başlayacağı bilinmezliğini korurken Beşiktaş, şimdiden sahaya indi.

Beşiktaş'ta yönetici Emre Kocadağ ile görüşen Sergen Yalçın, kulübün sağlık kurulunun Nevzat Demir Tesisleri’ni kontrol ederek, antrenman yapılır hale getirilmesini talep etmişti.

Siyah beyazlılarda Burak Atiba Ljajiç Umut Nayir ve Vida gibi isimler idmanda yer aldı. Futbolcular gruplar halinde ve sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalarını gerçekleştiriyor.

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