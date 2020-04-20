Beşiktaş'ta son dakika! Sergen Yalçın istedi, idmanlar başladı

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'in ne zaman başlayacağı bilinmezliğini korurken Beşiktaş, şimdiden sahaya indi.



Beşiktaş'ta yönetici Emre Kocadağ ile görüşen Sergen Yalçın, kulübün sağlık kurulunun Nevzat Demir Tesisleri’ni kontrol ederek, antrenman yapılır hale getirilmesini talep etmişti.

Siyah beyazlılarda Burak Atiba Ljajiç Umut Nayir ve Vida gibi isimler idmanda yer aldı. Futbolcular gruplar halinde ve sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalarını gerçekleştiriyor.