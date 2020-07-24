Beşiktaş'ta son dakika | Burak Yılmaz yerine Adis Jahovic

Beşiktaş'ta transfer mesaisinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Peşpeşe ayrılıklarla şok yaşayan Siyah-Beyazlı ekip, gidenlerin yerini doldurmak için jet hızıyla düğmeye bastı.

Beşiktaş transfer komitesi Fransız ekibi Lille ile anlaşmak üzere takımdan ayrılan Burak Yılmaz'ın yerini Adis Jahovic'le doldurma kararı aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'da birlikte çalıştığı golcü oyuncunun ismini, yönetime ilettiği öğrenildi. Zaman kaybetmeden Burak Yılmaz'ın yokluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş yönetimi Bosnalı forvetin transferi için çalışmalara başladı.

YÖNETİM ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Antalyaspor ile 2021 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Adis Jahovic için girişimde bulunacak olan Beşiktaş ön araştırma yapmaya başladı. Antalyaspor yönetimine resmi teklif götürmeden önce eldeki şartları değerlendirecek olan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, bir miktar bonservis ve bazı takas önerileri ile Güney ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Antalyaspor yönetimi teklife sıcak baktığı takdirde Jahovic ve menajeri ile de görüşmeler başlayacak.

33 MAÇTA 17 GOL ATTI

Türkiye kariyeri boyunca Göztepe, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'da forma giyen Adis Jahovic, geride kalan sezonda Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formaları ile Süper Lig gol krallığı yarışında ter döktü. Süper Lig'de geride kalan 33 haftada 17 gol atan Bosnalı yıldızı, 23 gollü Alexander Sörloth (Trabzonspor) ve 22 gollü Papis Cisse'nin (Alanyaspor) ardından ligin en skorer oyuncusu konumunda... (Fanatik)

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