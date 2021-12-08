Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan istifa sorusuna yanıt!

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 5-0 yenildiği maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'dan açıklama geldi.



Sergen Yalçın, "Kötü bir Şampiyonlar Ligi geçirdik, üzgünüz. 11'e 10 kaldıktan sonra çok daha zor oldu. Hafta sonunu düşünerek bazı oyuncuları dinlendirdik. Kendi açımızdan çok ders alacağımız, şapkamızı önümüze alıp düşüneceğimiz bir tablo oldu. İnşallah sonrası daha iyi olur." dedi.

İstifa sorusuna yanıt veren Yalçın şu ifadeleri kullandı;

Futbolda işler bazen zorlaşıyor, bazen kolaylaşıyor. Biz de camia olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bundan sonra toparlanırız.

"GİDİŞAT SAĞLIKLI GÖRÜNMÜYOR"

"Sezon başında bunların olacağını söyleseler çok inanmazdık herhalde. Gerçekten iyi sonuçlar almıyoruz, çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun sorumlusu doğal olarak benim. Bu sürecin kesinlikle camiamıza zarar vermesini istemiyoruz. Buranın sağlıklı kalması gerekiyor. Şu ana kadar çok da sağlıklı olmadı. Bizim de durumumuz çok iyi görünmüyor. Bundan sonraki gidişat bizim adımıza da sağlıklı görünmüyor. İyi yerlerde olmak isterdik ama şu anki duruma gelene kadar onu beceremedik."

"TÜM SORUMLULUK BANA AİT"

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Zor bir kulvar. Çok üst seviye bir organizasyon. Konuşulacak çok şey var ama şu anda bunları konuşmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. İşler iyi gitmezken bahane üretmeyi istemiyorum. Sonuçlar, vücut dili ve motivasyon olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Bir daha Şampiyonlar Ligi'ne katılır mıyız bilmiyorum. Türkiye Şampiyonu birkaç sene şimdi direkt katılamıyor galiba. Tam da bilmiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. İnşallah en kısa sürede toparlanır.