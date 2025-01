Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sahaya iniyor! O maçtan itibaren takımın başında olacak

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın ikinci teknik direktörlük görevinin başlaması için artık geri sayıma geçilirken tecrübeli çalıştırıcının takımın başında sahada olacağı maç da belli oldu. Siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı’nın seçim öncesi yaptığı açıklamalarda birinci tercihi olarak ifade ettiği Sergen Yalçın konusunda taraflar daha önce prensipte el sıkışsa da konunun resmiyete dökülmesi için son kez bir daha masaya oturulacak. Tüm şartların konuşulup prosüdürlerin giderileceği bu zirvenin ardından Beşiktaş’ta ikinci Sergen Yalçın dönemi de resmen başlayacak.

RİZE MAÇINDA GÖREV TOPRAKTEPE’NİN

52 yaşındaki teknik adamın 7 kişilik ekibi de Ümraniye’de göreve başlamak için adeta saatleri sayarken Sergen Yalçın’ın takımın başında ilk maçına taraftarın karşısında çıkacağı öğrenildi. Giovanni van Bronckhorst’un ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak görevi üstlenen Serdar Topraktepe; Hatay, Fenerbahçe, Adana Demir ve Alanyaspor maçlarında olduğu gibi ikinci yarının açılışının yapılacağı Rize deplasmanında sahada olacak. Beşiktaş’ın 11 Ocak’ta Bodrum FK’yi Tüpraş Stadı’nda ağırlayacağı maçta ise son anda bir sürpriz yaşanmadığı takdirde Sergen Yalçın takımın başındaki yerini alacak.

Haberin Devamı

HEDEF KUPA VE LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK

Yalçın, 2020-21 sezonunda Kartal ile hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşarken teknik direktörlük kariyerinde en iyi maç başı puan ortalamasına Beşiktaş’ta imza attı. 79 maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgiyle 1.84 ortalama tutturdu. Siyah beyazlıların lig-kupa dublesi yaptığı 2020-21’de ise siyah beyazlılar 52 yaşındaki teknik adamın yönetiminde 44 karşılaşmada 29 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet almış, 2.09’luk maç başı puan ortalaması tutturmuştu. Beşiktaş zirvenin 18 puan gerisinde kalsa da Yalçın ve ekibi ligi en iyi noktada tamamlamak ve Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmak istiyor.

BEŞiKTAŞ’IN HER ZAMAN YANINDAYIM

Beşiktaş’ın eski futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, siyah beyazlı kulübün yanında olmayı sürdüreceğini söyledi. Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başkanlığa seçilen Serdal Adalı’yı tebrik ederken şu ifadeleri kullandı: “Ayrıca zor bir süreçte kulübümüzü yalnız bırakmayarak aday olan ve maddi manevi her zaman kulübümüzün yanında olan Sayın Hüseyin Yücel’e de teşekkür etmeyi borç bilirim. Beşiktaş, her zaman birlik ve beraberlikle en büyük hedeflere ulaşacaktır. Bizim görevimiz devredilebilir ama Beşiktaş sevgisi kalbimizde ömür boyu taşınır. Her zaman olduğu gibi Beşiktaş’ın yanındayım.”