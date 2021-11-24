Beşiktaş'ta Sergen Yalçın iki maça işaret etti! "Rahat bir nefes aldıracak..."

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde beklentilerin altında kaldıklarını belirtirken, tüm çalışmalarını bu kötü görüntüyü değiştirmek için yaptıklarını söyledi. Yalçın şu açıklamaları yaptı: “Devler Ligi heyecanlı olduğumuz bir gruptu ama 4 maç sonunda hedefsiz kaldık. Kalan 2 maç, bizim, camia ve ülke puanı için prestij açısından oynayacağımız bir duruma düştü.

"BU GİDİŞAT BÖYLE DEVAM EDEMEZ"

İstediğimiz skorları alamamak, oyuncuların motivasyonunu düşürüyor. Ve bu bizi her geçen gün daha da aşağıya götürüyor. Yapmamız gereken bahane değil, çözüm üretmek. Beşiktaş düştüğü yerden kalkmayı bilir ve kalkmıştır da. Ayağa kalkmak elimizde. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapmamamız için hiçbir sebep yok. Yarından itibaren yavaş yavaş normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Gidişat böyle devam edemez. Birlikte bu sıkıntının altından kalkmak için elimizden geleni yapacağız.

"OYUNCULARDAN TEPKİ BEKLİYORUZ"

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Hem Ajax hem de Süper Lig’deki Giresun maçı çok önemli, 2 maçtan alacağımız iyi sonuçlarla bu durumdan çıkmak istiyoruz. Bu kısa süreçte oyuncularımızdan bu duruma tepki vermelerini bekliyoruz. İnşallah bu hafta geri dönüşümüz olur. Bunun için herkesi hazırlıyoruz. İyi oyun, iyi mücadele, galibiyet ve işlerin normale dönmesi bize rahat bir nefes aldıracaktır. Bu durumdan çıkmak için en çok ihtiyacımız olan şey, taraftarımız. Oyuncularımızın taraftarına çok ihtiyacı var.”