Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe, Türkiye Kupası zaferinin perde arkasını anlattı: İlk kez cesur oynadık

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Beşiktaş tarihinde hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Türkiye Kupası’nı kazanan 3. isim olan Serdar Topraktepe sıkıntılı sezonda kazanılan kupanın çok anlamlı olduğunu söyledi. Alt yapısından yetiştiği Kartal’da 1997- 98 sezonunda futbolcu olarak da Kupa 2’yi kaldıran Topraktepe adını, duble yapan Tayfur Havutçu ve Sergen Yalçın’ın yanına yazdırırken Trabzonspor zaferinin perde arkasını Hürriyet’e şu sözlerle anlattı:

TAKIM OLARAK OLAĞANÜSTÜ EFOR SARF ETTİK

Göreve geldiğimizde takım yıpranmıştı. Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz ve Santos’tan sonra sıkıntı yaşanmıştı. Biz futboldan sorumlu yöneticimiz Feyyaz Uçar, direktörümüz Samet Aybaba ile moral motivasyon için çok uğraşlar verdik. Sakatlıklar ve cezalar da buna eklenince takım oluşturmakta güçlük çektik. Ekip olarak olağanüstü bir efor sarf ettik. Trabzonspor’u çok iyi analiz ettik. İlk 20 dakikaya kadar çok iyi değildik. İlk golü Trabzonspor’un atması takımı kamçıladı.

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BÜTÜN FUTBOLCULAR ÖZVERİYLE SAVAŞTI

Oyuncu ayrımı yapmam ama Al Musrati kritik bir pozisyonda sahneye çıktı. Kalecimiz Mert’ten forvete kadar herkes özveriyle savaştı. Aboubakar maç eksiğine rağmen atak oynadı. Oyuncularıma 90 dakika mücadeleyi bırakmamalarını söyledim. Belki de göreve geldiğimizden bu yana ilk kez yürekli oynadık. Özlenen, istenilen Beşiktaş buydu. Ve zafer geldi. Türkiye’nin bireysel olarak en iyi oyuncuları Beşiktaş’ta.