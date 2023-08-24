Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten 'rövanş' uyarısı: 'Avantajlı bir skor ama yeterli değil'

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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Kazanarak ayrılmak bizim için iyi oldu, mutluyuz. İlginç bir maç oldu. Avantajlı bir skor ama yeterli değil. Rövanşı da var. İkinci maçta turu geçmek istiyoruz

KOLAY BİR MAÇ OLMADI

Kazanmak güzel ama daha iş bitmedi. Oyuncularıma emekleri için teşekkürler. Kolay bir maç olmadı. Kanatları savunmakta biraz zorluk çektik. Hücumdayken biz de etkiliydik. Bizim için sonuç olarak, fena değil. Güzel oldu deplasmanda kazanmak.

GOL YEMEYİZ İNŞALLAH

İkinci maçta inşallah gol yemeden bitiririz. Gol atmak istiyoruz da gol yemeyiz inşallah.