×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten 'rövanş' uyarısı: 'Avantajlı bir skor ama yeterli değil'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Konferans Ligi
Beşiktaşta Şenol Güneşten rövanş uyarısı: Avantajlı bir skor ama yeterli değil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 23:04

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dİnamo Kiev'i 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Kazanarak ayrılmak bizim için iyi oldu, mutluyuz. İlginç bir maç oldu. Avantajlı bir skor ama yeterli değil. Rövanşı da var. İkinci maçta turu geçmek istiyoruz

KOLAY BİR MAÇ OLMADI

Kazanmak güzel ama daha iş bitmedi. Oyuncularıma emekleri için teşekkürler. Kolay bir maç olmadı. Kanatları savunmakta biraz zorluk çektik. Hücumdayken biz de etkiliydik. Bizim için sonuç olarak, fena değil. Güzel oldu deplasmanda kazanmak.

GOL YEMEYİZ İNŞALLAH

İkinci maçta inşallah gol yemeden bitiririz. Gol atmak istiyoruz da gol yemeyiz inşallah.

Gözden KaçmasınDinamo Kiev 2-3 Beşiktaş (UEFA Konferans Ligi maçı özeti)Dinamo Kiev 2-3 Beşiktaş (UEFA Konferans Ligi maçı özeti)Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Şenol Güneş#Konferans Ligi

BAKMADAN GEÇME!