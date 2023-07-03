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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Redmond'a telefon: İstanbul'a bekliyoruz

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#Beşiktaş#Transfer#Şenol Güneş
Beşiktaşta Şenol Güneşten Redmonda telefon: İstanbula bekliyoruz
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 08:36

Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren Nathan Redmond’u ikna çabaları sürüyor... Yöneticilerin uzun süredir görüştüğü futbolcu için son olarak teknik direktör Şenol Güneş de devreye girdi.

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Güneş, transferinde son sözü hamile olan ve kısa süre içinde doğum yapması beklenen eşi Blaise’e bırakan İngiliz yıldıza, “Gelecek sezon da kalmanı çok istiyorum. Şampiyonluk için takımda olman gerek. Eşinin doğumundan sonra seni İstanbul’a antrenmanlara bekliyoruz” dedi.

Güneş-Redmond görüşmesinde hazır bulunan asbaşkan Emre Kocadağ da transfer döneminde yapacakları takviyelerden bahsederek, “Zaten güçlü olan kadromuza önemli transferler yapacağız ve şampiyonluğa hazır hale geleceğiz. Senin de bu kadroda yer alman gerek” ifadelerini kullandı.

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PREMIER LİG'E DÖNEBİLİR

29 yaşındaki futbolcunun menajerinin diğer yandan İngiltere Premier Lig’de bazı takımlarla görüştüğü öğrenildi. Sezonun özellikle ikinci yarısında siyah beyazlı takımın en başarılı isimleri arasında yer alan Redmond, forma giydiği 28 resmi maçta 6 gol attı, 6 asist yaptı.

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#Beşiktaş#Transfer#Şenol Güneş

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