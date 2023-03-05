Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yeni kozu Maxim!

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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Alexandru Maxim, takıma katıldığı günden itibaren idmanlarda gösterdiği başarılı performansla teknik heyetten olumlu not aldı. Teknik direktör Şenol Güneş’in Rumen 10 numarayı bu akşam oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11’de oynatması bekleniyor.

GAZİANTEP'TE 15 GOL KATKISI YAPTI

6 Şubat'taki deprem öncesi GAZİANTEP FK’de oynayan Maxim, kırmızı siyahlı takımla çıktığı 21 Süper Lig, 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında toplam 5 gol, 10 asist üretmeyi başarmıştı. Güneş’in tecrübeli futbolcudan fırsat bulduğu an şut atmasını istediği ve ayrıca duran topları kullanmakla görevlendirdiği öğrenildi

ANKARAGÜCÜ 5 TAKVİYE YAPTI

Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Ankaragücü de ara transferde kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Sarı lacivertliler sol beke Hasan Ali Kaldırım’ı, sağ beke Fransız Enock Kwateng’i, stopere Arda Kızıldağ’ı, 10 numaraya Angolalı Milson’u, ön liberoya da Boşnak Andrej Djokanovic’i transfer etti

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