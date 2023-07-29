Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in genç golcüsü Semih Kılıçsoy, camiaya umut oldu! 'Mehmet Özdilek ve Feyyaz Uçar karışımı'

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Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda KF Tiran ile oynanan maçta oyuna 83’te giren 90+4’te attığı golle skoru 3-1 yapan Semih Kılıçsoy oynadığı futbol ve attığı golle camiayı sevince boğarken gelecek için umut verdi. Futbola doğduğu ilçe olan Gaziosmanpaşa’da GOP Venüsspor’da başlayan, Arnavutköy Yaylaspor’da da forma giydikten sonra Beşiktaş alt yapısına giren 2005 doğumlu oyuncu için Altyapı Koordinatörü Mehmet Ekşi “Feyyaz Uçar ve Mehmet Özdilek’in karışımı” ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ ONUN İÇİN BÜYÜK ŞANS"

Ekşi, genç oyuncu için şu ifadeleri kullandı: Geldiği günden bu yana her gün çok çalışarak aşama kaydediyor ama daha çok çalışması lazım. ŞENOL GÜNEŞ gibi bir teknik direktörle çalışması onun için büyük şans. Şenol Hoca sezon öncesi elindeki kadroyu en iyi şekilde hazırladı. Zaman zaman hazırlık maçlarında gençlere şans verdi. Tiran maçında da önemli bir hamle yaptı ve Semih’i en iyi zamanda oyuna aldı. O da golünü attı. Semih saha içinde duruşu, tekniği ve oyun zekasının yanı sıra ar kadaşlarıyla olan diyaloğu ile de öne çıkıyor.

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Semih Kılıçsoy İÇİN NE DEDİLER?

Genç futbolcunun KF Tiran maçı performansını Beşiktaş ve Türk futbolunun önemli isimlerine sorduk.

Mehmet Özdilek: Alt yapının yetiştirdiği önemli bir golcü oldu. İzlerken keyif aldım. Topu ayağına aldığında gol atma sezgisine sahip.

Feyyaz Uçar: Uzun zamandır izliyorum. Hem Beşiktaş hem de Milli Takım alt yapı teknik adamlarını kutlamak gerek. İstikrarlı bir golcü.

Saffet Sancaklı: Ülkemizde golcü sıkıntısını giderecektir. Genç Milli takımdaki performansını Beşiktaş’taki oyununu izliyorum. Gurur duydum.

Hasan Özer: Güneş’e tebrikler, Türk gencine inandı ve görev verdi. Gol yollarında etkili bir isim. Oynaması lazım ki daha çok farkını hissettirsin.

Ali Gültiken: Çabuk ve fiziğini çok iyi kullanıyor. Kanatlarda ve forvette etkili bir silah. KF Tiran maçındaki performansıyla gururlandım.

Oktay Derelioğlu: Beşiktaş tarihinde hep Türk golcüler sayesinde şampiyonluklar yaşamıştır. Semih ustalığı ve tekniğini çok iyi yansıtıyor. Kulübün geleceği emin ellerde.

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