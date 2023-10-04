Beşiktaş'ta Şenol Güneş açıkladı! Onana neden oynamıyor? Gedson Fernandes ve Mert Günok o maçlarda yok

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan Eric Bailly, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Lugano ile oynayacakları karşılaşma öncesi konuştu.

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YARIN OYNAYACAĞIMIZ MAÇ ÇOK KRİTİK"

Şenol Güneş: "Lugano dinamik ve kompakt oynayan bir takım. Kendi oyunlarını oynamaya çalışıyorlar. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ligde kayıplarımız var. Konferans Ligi'nde ilk maçta rakip daha üstün oynadı ama berabere kaldık. Yarın oynayacağımız maç çok kritik. Hem iyi oynamaya hem de kazanmaya ihtiyacımız var."

GEDSON İKİ MAÇTA YOK

Şenol Güneş: "Gedson Fernandes iyileşmişti ama idmanın son bölümünde bileği döndü. Yarın o olmayacak, pazar günü de olmayacak. Ante Rebic de herhangi bir sorun yok. Gedson'un daha önce omzunda sorun vardı. Bu sakatlığı bileğinde oldu. Bir süre olmayacak. "

Haberin Devamı

"PSİKOLOJİK DİRENCİNİN KIRILDIĞINI HİSSEDİYORUM"

"Zaman zaman camianın psikolojik direncinin kırıldığını hissediyorum. Adana Demir ve Trabzon maçlarında çok gol yediğimiz doğru. Taraftarın beklediği coşkulu takımı göstermek zorundayız. Yarın da böyle bir beklentim var. Yarın daha güçlü, daha mutlu olmak istiyorsak daha fazla çalışacağız. Bunu da hep beraber yapacağız."

"SONUÇLAR ÖZ GÜVENSİZLİK YARATTI"

"Oyun içindeki bazı başarı ve başarısızlıklar sizi oyun olarak etkileyebilir. Ezildiğimiz tek maç Brugge maçıydı. Sezon başında iki oyuncumuz vardı: Aboubakar ve Muleka. Açık oyuncumuz da yoktu, Onur'u orada kullandık. Daha sonra yaşanan sonuçlar öz güvensizlik yarattı. Oyuncularımızın fiziksel olarak dalgalanması performansımızı etkileyebiliyor. İç sahada bu anlamda daha iyiyiz. Fiziksel düşüşte çok fazla seyahat etmemizin de etkisi var. Sadece maç olarak bakmayın. Brugge maçında genele oranla daha fazla temaslı oynamaya çalıştık ama çok pozisyon verdik."

MERT GÜNOK İKİ MAÇTA YOK

"Mert Günok da önümüzdeki iki maçta bizimle olmayacak. Ayağında bir güçsüzlük var, ön adale grubunda."

"ADAPTASYON VE ALGILAMA SIKINTILARIMIZ OLDU"

"Onana'yı henüz kullanamadık. Bir adaptasyon ve algılama sıkıntılarımız oldu. Defansif olarak çok koşabilen bir isim. Chamberlain kariyer olarak çok üst seviye, fiziksel olarak hazır olduğunda büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Yarın ondan bu anlamda beklentilerimiz olacak. Transfer dönemi bitmiş, artık konuşmanın bir anlamı yok. Transfer dönemi yeniden başladığında eksiklerimiz varsa oturur, konuşuruz. Hücumda birçok varyasyonu sağlayabilecek oyuncumuz var; Rebic, Rashica, Ghezzal gibi. Performans olarak onları hazırlayacağız."

Haberin Devamı

"YOK OLACAK BİR OYUNCU DEĞİL ASLA"

"Onana bir dalgalanma geçirdi. Oyun esnasında pozisyon alışlarında ve topu kullanışlarında bir eksiklik gördük. Yok olacak bir oyuncu değil asla. Orada benim oynattığım bir oyuncu da var zaten. Amir çok iyi oynuyor. Aynı oyuncular değiller. Onana şu anda oynama açısından geride diyebiliriz."