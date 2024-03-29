Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçekleri! Şenol Güneş'in onayı...

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Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın devlerini de peşine takan performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç yıldızın Beşiktaş kariyerinin sezon başında yaşanan gelişmelerle erkenden bitme aşamasından döndüğü ortaya çıktı.

Kocaelispor yolundaydı

Beşiktaş’ta bu sezon yaptığı çıkış ile Avrupa takımlarını peşine takan Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir gelişmeye ulaşıldı. Buna göre geçtiğimiz yaz transfer döneminde genç futbolcuyu Kocaelispor’un istediği belirtildi.

Bonservisiyle gidiyordu

Körfez ekibinin, o dönem bulunduğu teklif doğrultusunda Semih’i bonservisiyle birlikte almak için teklif yaptığı bildirildi. Ayrıca o dönem Yeşil-Siyahlı ekibin hocası olan Ertuğrul Sağlam’ın da Semih’i kadrosunda görmek için büyük çaba verdiği öğrenildi.

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Şenol Güneş'ten onay

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş’ı çalıştıran dönemin teknik direktörü Şenol Güneş’in de 18 yaşındaki oyuncunun gidişine onay verdiği bilgisine ulaşıldı.

Yoğun trafik sonrası

Ancak transferin gerçekleşmesine ramak kala altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi’nin, sürece müdahale ettiği bildirildi. Semih’in gideceği haberini alan Ekşi, söz konusu süreçte yöneticiler Emre Kocadağ ve Seyit Ateş ile bir araya geldi ve bu transferin gerçekleşmemesini istediğini söyledi.

Ekşi, önce ikiliyi ikna etti. Sonrasında ise Ateş ve Kocadağ dönemin başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşme sağladı. Yoğun trafik sonrasında Semih’in takımdan gönderilmesi konusu askıya alındı.