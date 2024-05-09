Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy değerine değer katıyor!

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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselerek sezonu kupa ile tamamlama umutlarını sürdürürken siyah beyazlılar adına 2023-24’ün en büyük kazanımlarının başında kuşkusuz Semih Kılıçsoy geliyor. Ligde lider Galatasaray’ın 42 puan gerisine düşen Kartal’da yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 18 yaşındaki yıldız sahaya her çıktığında hem alkışlandı hem de kulübün geleceği için umutları artırdı.

11'de ilk şans Şenol Güneş'ten

18 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla 11’de ilk şansı Şenol Güneş dönemine 17 Ağustos’ta UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri’nde Neftçi Bakü ile oynanan rövanşta buldu. Süper Lig’de ise 21 Aralık 2023’te Alanyaspor karşısında Rıza Çalımbay, Semih’i direkt sahaya süren isimdi. Bu maç sonrasında ayrılan Çalımbay’ın yerine geçici olarak gelen Serdar Topraktepe üst üste 3 lig maçında da Semih’i 11’e aldı. Genç futbolcu da bu seride 4 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

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Fernando Santos da vazgeçmedi

Fernando Santos da her geçen gün üstüne koyarak çıkışını sürdüren Semih’in performansına kayıtsız kalmadı. Sakatlık dışında kaçırdığı 2 maç hariç yıldız futbolcu ligdeki tüm maçlarda 11’deki yerini aldı. Semih 21 lig maçında 10 gol, 2 asiste imza atarken değerine de değer kattı. Öyle ki Neftçi maçına çıktığında 175 bin Euro olan piyasa değeri ligde ilk kez 11’de sahne aldığında 550 bin Euro’ya ulaştı. Sonraki performansıyla piyasa değeri 46 kat artarken 8 milyon Euro’ya ulaştı.