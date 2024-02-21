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Beşiktaş'ta savunma tamam, sıra hücumda

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Süper Lig
Beşiktaşta savunma tamam, sıra hücumda
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 07:00

Beşiktaş, Fernando Santos ile iç sahada oynadığı son 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Güvenli futbolu tercih ettiği için zaman zaman tepki çeken Santos seyircisi önündeki son 4 maçta kulüp tarihine geçti.

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Beşiktaş’ta teknik direktör Fernando Santos takıma oynattığı futbol nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olmasına rağmen deneyimli çalıştırıcı ile birlikte takımın savunmasındaki gelişim dikkat çekiyor. Öyle ki seyircisi önünde art arda Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmaları 3-1 kaybeden siyah beyazlılar sonrasında sahasında çıktığı 4 maçta ise kalesini kapatmayı başardı. Kartal bu seride 3 kez kazanırken 1 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

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FERNANDO SANTOS’TAN TARİHİ BAŞARI

Tüpraş Stadı’nda üst üste 3 kez kaybettikten sonra Karagümrük’ü 3-0 mağlup eden Kartal ardından Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken Trabzonspor ve Konyaspor engelini de 2-0’la geçmeyi başardı. Önceliği savunmaya vermesi ve güvenli futbolu tercih ettiği için zaman zaman tepki çeken Fernando Santos bu seri ile önemli bir başarıya imza attı. Süper Lig tarihinde Beşiktaş’ın başında çıktığı ilk dört iç saha maçında gol yemeyen ilk teknik direktör Fernando Santos oldu.

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KONYASPOR’U DA ÇARESİZ BIRAKTI

Yine Beşiktaş, Konyaspor karşısındaki oyun anlayışıyla rakibin hücum aksiyonlarını sergilemesine de izin vermedi. Yeşil beyazlılar deplasmanda oynamasına karşın yüzde 53 ile topa daha fazla sahip olan taraf olmasına rağmen 5 şut denemesinde sadece 2 kez isabet sağlayabildi. Beşiktaş karşısında 0.16 gol beklentisi (xG) üreten Konyaspor, bu sezon siyah beyazlılara rakip olduğu bir Süper Lig maçında en düşük değerde kalan takım oldu.

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Süper Lig

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