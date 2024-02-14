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Beşiktaş'ta Samet Aybaba, oyuncu izlemek için Norveç'te!

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#Transfer#Beşiktaş#Aybaba
Beşiktaşta Samet Aybaba, oyuncu izlemek için Norveçte
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 07:00

Beşiktaş'ta futbol genel direktörü Samet Aybaba, yeni sezon için çalışmalara başladı.

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Ara transfer döneminde kadrosunu Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci ve Al Musrati ile güçlendiren Beşiktaş yeni dönemin çalışmalarına da şimdiden başladı.

Siyah beyazlı kulübün futbol genel direktörü Samet Aybaba’nın belirlenen oyuncuları izlemek üzere Norveç’e gittiği öğrenildi.

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Vincent Aboubakar yeniden antrenmanda

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar takımla idmanlara başladı. Kadro dışı bırakıldıktan sonra gittiği Afrika Uluslar Kupası’ndan sakat dönen Kamerunlu futbolcu tamamen iyileşirken dün siyah beyazlıların idmanındaki yerini aldı. Aboubakar’ın teknik patron Fernando Santos’un görev vermesi halinde golcünün Konyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuşması bekleniyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Aybaba

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