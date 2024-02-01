Beşiktaş'ta sakatlanan Salih Uçan ve Aboubakar en az 2 hafta yok

Haberin Devamı

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Salih Uçan’ın sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Genç futbolcu 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalacak.

ABOUBAKAR MiLLi TAKIMDA SAKATLANDI

Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Kamerun Milli Takımı’nın 12 Ocak’taki antrenmanında uyluk arka adalesinden yaralanan ve yapılan tedavi sonrası 27 Ocak’taki Nijerya maçının son 13 dakikasında forma giyen Vincent Aboubakar’ın sakatlığı ise Beşiktaş’a bildirilenden daha ciddi çıktı. Oyuncunun İstanbul’a dönüşü sonrası yapılan kontrollerinde en az 2 hafta tedavi görmesi gerektiği ortaya çıktı.