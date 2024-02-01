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Beşiktaş'ta sakatlanan Salih Uçan ve Aboubakar en az 2 hafta yok

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Aboubakar#Salih Uçan
Beşiktaşta sakatlanan Salih Uçan ve Aboubakar en az 2 hafta yok
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 07:00

Bu sezon sakatlıklardan en çok canı yanan takım olan Beşiktaş’a iki kötü haber daha geldi...

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Geçtiğimiz pazar günü oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Salih Uçan’ın sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Genç futbolcu 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalacak.

ABOUBAKAR MiLLi TAKIMDA SAKATLANDI

Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Kamerun Milli Takımı’nın 12 Ocak’taki antrenmanında uyluk arka adalesinden yaralanan ve yapılan tedavi sonrası 27 Ocak’taki Nijerya maçının son 13 dakikasında forma giyen Vincent Aboubakar’ın sakatlığı ise Beşiktaş’a bildirilenden daha ciddi çıktı. Oyuncunun İstanbul’a dönüşü sonrası yapılan kontrollerinde en az 2 hafta tedavi görmesi gerektiği ortaya çıktı.

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#Beşiktaş#Aboubakar#Salih Uçan

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