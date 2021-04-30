Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Töre'nin oynaması zor!
Beşiktaş'ta Rizespor maçında sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin Hatayspor karşısında oynamama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın önceki gün Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Gökhan Töre’nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildi.
Tedavisine başlanan tecrübeli oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı, ancak yarın yapılacak Atakaş Hatayspor maçında riske edilmeyip oynatılmama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol Takımımızın dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptanmıştır. Gökhan Töre’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.