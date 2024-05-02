Beşiktaş'ta Rizespor maçı öncesi iki isim kadrodan çıkarıldı

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Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Gedson Fernandes’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve kanama saptanmıştır. Gedson Fernandes’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Öte yandan, ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana’ya giden futbolcumuz Daniel Amartey, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacaktır" denildi.

Hazırlıklar tamamlandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Çaykur Rizespor’la karşılaşacak.