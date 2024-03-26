×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet Instagram Hürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta özlenen Aboubakar tekrar sahada olacak

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Aboubakar#Gazetehaberleri
Beşiktaşta özlenen Aboubakar tekrar sahada olacak
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 07:00

Beşiktaş formasıyla son golünü 8 Ekim’de İstanbulspor ile oynanan Süper Lig maçında atan, kadro dışı bırakılıp suskunluğunu bozduktan sonra henüz sevinç yaşamayan Vincent Aboubakar milli aradan daha güçlü dönmeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Kadro dışı bırakılmasının ardından milli takımda sakatlanan Kamerunlu futbolcu bu süreçte 10 lig maçını kaçırırken şans bulduğu son 5 karşılaşmada ise hiç 11’de sahaya çıkamadı. Sonradan dahil olduğu maçlarda skor katkısı üretemeyen Aboubakar, Buducnost ile oynanan hazırlık mücadelesinde hem 90 dakika sahada kaldı hem de takımının 4. golünü ağlara göndermeyi başardı.

Gözden KaçmasınMerih Demiraldan bıyık cevabıMerih Demiral'dan 'bıyık' cevabıHaberi görüntüle

FORMU VE MORALİ YÜKSEK

Formunun ve moralinin her geçen daha da yükseldiğinin altını çizen 32 yaşındaki yıldız, milli aranın ardından oynanacak Başakşehir karşılaşasıyla birlikte eski performansını sahaya yansıtmak için elinden geleni fazlasıyla yapacağını teknik direktör Fernando Santos ve ekibine de iletti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Aboubakar#Gazetehaberleri

BAKMADAN GEÇME!