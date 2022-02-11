Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den savunma vurgusu! 'Değerli kılacak nokta...'

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Göztepe’yi normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçın ardından penaltı atışları sonucunda 3-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Zorlu bir maça çıktıklarını ve finali iyi yaptıklarını söyleyen Karaveli, “Penaltı atışlarıyla tur atladık. Başta bütün oyuncularımı, bütün ekibimizi ve bunun yanı sıra, bugün bu oyunu sonuna kadar güzelleştiren ve oyunun daha iyi oynanmasını sağlayan Göztepe’yi de kutluyorum. Bu maçtan önce referans aldığımız, Göztepe ile ligde oynadığımız bir maç vardı. Oynadıkları oyunla, bulundukları sıranın örtüşmediğini söylemiştim. Beklentimiz ön alan baskısıydı. Ligin rakip sahada en çok top kazanan takımı. Düşündüğümüz şiddette bir baskı olmadı. Hazırlıklarımızı buna göre yapmıştık. Baskı düşündüğümüz şiddette olmayınca oynama fırsatları da yakaladık. Doğru oyun olduğunu düşünüyorum ilk yarıda. Pozisyonlar da bulduk ama bir iki pozisyon da verdik. Kalecimiz bu pozisyonları bertaraf etti. Josef’in geçen maçtan kalma bir sakatlığı vardı. Bugün maça başladı ama devrede Atiba’yla değiştirdik. İkinci yarıda oyunun yönünü değiştirme konularında daha iyiydik. Yapılan değişiklikler oldu. Oyuna olumlu yansıdığını düşünüyorum. Kalemizde çok pozisyon vermedik. Savunmamızın dikkati iyiydi. Uzatma bölümünde benim adıma sevindirici olan şu, 4 gün önce maç oynamış bir takımın gösterdiği reaksiyon harikaydı. Fiziksel olarak oyundan kopmadık. Oyun aktıkça rakip alanda daha çok olduk. Maçın geneline göre son 30 dakika, 90 dakikadaki kadar pozisyon bulduk. Vuruşlar doğru olmadı. Penaltılara gittiğinde, Antalyaspor ile oynadığımız finalde de belirlediğimiz penaltıcılarımız vardı. Ersin de maharetini gösterdi. Kupayı kaldırana kadar devam etmek istiyoruz” diye konuştu.



“Bu savunmayı değerli kılacak olan nokta gol atmak”

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80. dakikada oyundan çıkarken ıslıklanan Oğuzhan Özyakup’la oyundan çıktığı anda konuştuğunu ve Oğuzhan’ın oyunda kaldığı sürede istedikleri birçok şeyi yapmaya çalıştığını ifade eden Önder Karaveli, “Daha da iyilerini yapacaktır” dedi.

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Son 5 maçta yalnızca 1 gol yenmesi hakkında da konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, “Bizim adımıza sevindirici bir durum 5 maçta 1 gol yemek ama bunu değerli kılacak şey gol atmak. Gol atarsak, yemediğimiz oyunlar çok daha değerli oluyor. Bunu ligde düşündüğümüzde bizim için 3 puan demek. Bu takım savunması ve kalecimizin her geçen gün gelişmesiyle ilgili bir durum. Ben kendi adıma bu duruma çok seviniyorum. Umarım bunu devam ettirebiliriz ve umarım bulduğumuz gol pozisyonlarını daha iyi kullanarak skorları ve sonuçları daha keyifli hale getiririz” diye konuştu.



“Pjanic son maçlarda gol pozisyonlarının içinde oluyor”

Penaltı atışları öncesinde futbolcularına teşekkür ettiğini sözlerine ekleyen Önder Karaveli, “Oyundaki durumları beni memnun etti. Sonrasında da birbirlerine inanmalarını ve bunu daha önce yaptıklarını, bugün de tekrar edebileceklerini söyledim. Ersin de duymuş bunu. Oyuncularımız da penaltı atışlarını iyi kullandılar ve galibiyet de geldi” dedi.

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Pjanic’in hücuma destek veremediği yönündeki soruyu da yanıtlayan Karaveli, “Hücuma uzak kaldığına çok katıldığımı söyleyemem. Kaleciniz bile doğru pası verirse hücumu şekillendirir. Pjanic ise çok geride değil. Hücum hattıyla Pjanic arasındaki bloğa sokmak istediğimiz oyuncularımız var. Oyunu planlama ve organize etmede Pjanic’i de kullanıyoruz. Zaman zaman onun yanındaki partnerlerini de kullanıyoruz. Bugün de Josef ve Atiba’ydı bu isimler. Doğru opsiyonları kullanırsanız, Pjanic rakip yarı alanda da topu kullanmaya başlar. Son maçlarda Pjanic’in son gol pozisyonu içinde olduğunu da görüyoruz. Antalyaspor maçında da son bölümde yakaladı bunu, bugün de yakaladı” diyerek devam etti. Karaveli son olarak Türkiye Kupası’nda çok değerli 8 takım kaldığını ve yarın çekilecek olan kura çekiminde her takıma başarılar dilediğini ifade etti.