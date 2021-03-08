Beşiktaş’ta ödemi geçmeyen Cenk Tosun idmana katılmadı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Gaziantep FK maçında oynayan futbolcular, koşu, stretching ve 5’e 2 pas çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla antrenmana başladı. Ardından 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.







Siyah-beyazlılarda kemik ödemi geçmeyen golcü Cenk Tosun idmana katılmadı.



Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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