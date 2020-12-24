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GeriFutbol Beşiktaş'ta N'Sakala'dan maç sonu sakatlık açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 24.12.2020 - 21:14 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta N'Sakala'dan maç sonu sakatlık açıklaması!

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Beşiktaş'ta N'Sakala'dan maç sonu sakatlık açıklaması!
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Beşiktaş'ın sol beki Fabrice N'Saklala, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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  • Beşiktaş-Ankaragücü maçından en özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Ankaragücü maçından en özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Ankaragücü maçından en özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Ankaragücü maçından en özel fotoğraflar
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Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı hakkında bilgi veren N'Sakala, "Çok ciddi bir sakatlığım gözükmüyor. Maç sırasında bazen beni kısıtladı. " dedi.

N'sakala sözlerini, "Maçı kazanmamız çok önemliydi. Bekleyen ve kontratak fırsatı kollayan bir rakip vardı. Pozisyonlar verdik ama tek golle kazandık. Mutluyum. Galibiyet almak önemli. Önümüzde çok maç var. Umarım kazanarak devam ederiz." ifadeleriyle tamamladı.

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