Beşiktaş'ta N'Sakala'dan maç sonu sakatlık açıklaması!

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Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı hakkında bilgi veren N'Sakala, "Çok ciddi bir sakatlığım gözükmüyor. Maç sırasında bazen beni kısıtladı. " dedi.

N'sakala sözlerini, "Maçı kazanmamız çok önemliydi. Bekleyen ve kontratak fırsatı kollayan bir rakip vardı. Pozisyonlar verdik ama tek golle kazandık. Mutluyum. Galibiyet almak önemli. Önümüzde çok maç var. Umarım kazanarak devam ederiz." ifadeleriyle tamamladı.