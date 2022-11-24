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Beşiktaş'ta N'Koudou'nun yerine arayış başladı!

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#Transfer#Beşiktaş#N'koudou
Beşiktaşta NKoudounun yerine arayış başladı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 07:00

Kamerun ile Dünya Kupası’da sergileyeceği performansa göre devre arası transfer ihtimali bulunan N’Koudou giderse sola güçlü bir takviye yapılacak.

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Beşiktaş, Dünya Kupası’na giden oyuncularının performansını yakından izlerken bu isimlerin başında Georges-Kevin N’Koudou geliyor. Kamerunlu bir ailenin çocuğu olarak Versailles’da doğan ve alt yaş gruplarında Fransa adına forma giymesine rağmen Kamerun’un teklifini kabul eden 27 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası’nda yer alma fırsatı yakaladı.

Scoutlar devrede

Bugün Kamerun Milli Takımı’nda sergileyeceği performansa göre devre arasında satılması gündeme gelecek N’Koudou’nun yerine sol kanada güçlü bir takviye yapılacak. Katar’a gitmeden önce menajeri aracılığı ile İngiltere, İspanya ve Fransa’dan aldığı teklifleri kulübe ilettiği ileri sürülen N’Koudou’nun olası bir ayrılığı durumunda alternatifini hazır tutmak isteyen siyah beyazlılarda scout ekibinin şimdiden çalışmalara başladığı öğrenildi.

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12 maçta 4 gol

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 12 maça çıkan N’Koudou 4 gol atmayı başardı. Kamerun Milli Takımı da Dünya Kupası’nda ilk maçına bugün saat 13.00’te İsviçre karşısında çıkacak.

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#Transfer#Beşiktaş#N'koudou

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