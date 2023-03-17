Beşiktaş'ta N'Koudou forma istiyor! Şenol Güneş gözden çıkarmıştı...

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Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in sezonun geri kalanında oynatmayı düşünmediğini açıkladığı ve kadroya almadığı Georges-Kevin N’Koudou’nun kolay kolay pes etmeye niyeti yok... Siyah beyazlı kulüple sözleşmesi sezonda bitecek olan Kamerunlu kanat oyuncusu, A takımda yer almak ve yeniden forma giymek istediğini ifade etti.



CEYHUN KAZANCI iLE GÖRÜŞTÜ



Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile görüşen N’Koudou’nun, “Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş’ta çok güzel günler ve maçlar geçirdim. Taraftarlara başarılı maçlar çıkararak veda etmek istiyorum” dediği öğrenildi.



Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş ise N’Koudou’ya kapıları tamamen kapatmazken, takımda herkese eşit mesafede yaklaştığını ve adaletli forma dağıtımı yaptığına inandığını ifade ederek, formuna kavuşması halinde kalan maçlarda yer verebileceğini iletti.

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