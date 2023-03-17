Sivas'ta istenmeyen olay! Futbolcuya saldırı, Rıza Çalımbay'dan özür

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında DG Sivasspor, İtalya ekibi Fiorentina’yı konuk etti. Maçın son dakikalarına doğru Sivasspor’un iki taraftarı sahaya girdi.

Sahaya giren taraftarı yakalamak isteyen güvenlik görevlileri, bir süre taraftarın arkasında koştu.

Bir taraftar, Alessandro Bianco'ya saldırdı. Bianco'nun burnundan akan yoğun kan nedeniyle sağlık ekipleri müdahale etti.

UTANÇ VERİCİ

Maç sonu olayla ilgili açıklama yapan Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Çok kızgınım. Gerçekten tiksindiğimi söylemek istiyorum. Bir taraftar, Bianco'ya yumruk atıp burnunu kırdı. Gerçekten utanç verici. Galibiyete rağmen, başka bir şey düşünemiyorum. O sadece 20 yaşında bir çocuk" dedi.

RIZA ÇALIMBAY ÖZÜR DİLEDİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise basın toplantısında "Çok özür diliyoruz. Bütün İtalyanlardan özür diliyorum. Olmaması gereken bir şeydi. Maçın bile önüne geçti. Tekrar tekrar özür diliyorum. Kusura bakmasınlar inşallah böyle bir olay daha gerçekleşmez" ifadelerini kullandı.

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