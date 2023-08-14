Beşiktaş'ta Nicolas Pepe ısrarı

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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Beşiktaş son olarak Oxlade Chamberlain'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kanat bölgesine de takviye yapmak isteyen siyah beyazlılarda gündem Nicolas Pepe.

Arsenal teknik Direktörü Mikel Arteta'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Nicolas Pepe için Beşiktaş kolları sıvadı..

Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Buna göre Arsenal'ın oyuncu ile sözleşmesini feshetme konusunda yol aradığı belirtildi.

BONSERVİSİNE 80 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2019 yılında Lille'den 80 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibine transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, geçirdiği 4 sezonda beklenen performansa ulaşamamıştı.

Premier Lig'de çıktığı 80 karşılaşmada 16 gol ve 8 asistlik katkı üreten Pepe'nin kulübü Arsenal ile 1 senelik kontratı bulunuyor.

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