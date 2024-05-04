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Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesini uzatıldı

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#Beşiktaş#Mustafa Erhan Hekimoğlu#Transfer
Beşiktaşta Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesini uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 17:54

Beşiktaş, genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesini yeniledi.

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Yeni sezon planlaması kapsamında Beşiktaş, iç transferde çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu kapsamda 17 yaşındaki santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze ve Türk futboluna uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sözleşmesi, 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldı" denildi.

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#Beşiktaş#Mustafa Erhan Hekimoğlu#Transfer

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