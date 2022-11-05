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Beşiktaş'ta Muleka: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

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#Beşiktaş#Muleka#Derbi
Beşiktaşta Muleka: Hayal kırıklığı yaşıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 22:51

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Muleka karşılaşmayı değerlendirdi.

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Beşiktaşlı golcü Muleka, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Maçta konsantrasyon sorunu yaşadıklarını kaydeden Muleka, "Şampiyonluğa oynuyorsanız bu tip maçları kazanmanız gerekiyor. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonda sorun yaşadık. Şimdi yapmamız gereken kafamızı kaldırmak ve bir sonraki maça odaklanmak" dedi.

Takım olarak kötü olduklarını kaydeden Kongolo oyuncu, "Tabii ki de hücum hattında etkili olmanız gerekiyor. İki üç pozisyon bulduğunuzda bu tip maçlarda hücumda etkili olmalıyız. Bugün fırsatlar yakaladık ama konsantrasyon seviyemiz yeteri kadar yüksek değildi. Bitiricilik anlamında yeteri kadar yüksek seviyede hareket edemedik. Hayal kırıklığı yaşıyoruz" sözleriyle öz eleştiri yaptı.

 

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#Beşiktaş#Muleka#Derbi

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