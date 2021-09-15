Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten Dortmund maçı yorumu! 'O golden sonra düştük'

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'O GOLDEN SONRA BİRAZ DÜŞTÜK'

Yenilen ilk gole vurgu yapan Pjanic, "Zor bir maçtı tabii ki. Dortmund, son 10 yıldır burada var olan bir takım. Bu tarz bir takıma karşı oynadık. Şans bulduk, fırsat bulduk. Onlar ilk buldukları fırsatı gole çevirdiler. O golden sonra biraz düştük. Geri dönmeyi denedik ama basit bir gol yedik" dedi.

'FAVORİYE KARŞI KAYBETTİK'

Pjanic sözlerini "Aslında basit iki gol yedik. Şampiyonlar Ligi, bu tarz durumlarda geri dönmesi zor bir platform. Grubun favorisine karşı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Montero ise "Sessiz sakin bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Kendi işimi yapmaya çalışıyorum sadece. İyi bir takımımız, iyi bir hocamız var. Gruptan çıkmak istiyoruz. Bunun için maçları kazanmamız şart. Bu gruptan çıkma kapasitemiz var." şeklinde konuştu.