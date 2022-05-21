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Beşiktaş'ta Kenan Karaman yeni sezon açıklaması: 'Hoca bize tembih etti'

#Beşiktaş#Kenan Karaman#Güven Yalçın
Beşiktaşta Kenan Karaman yeni sezon açıklaması: Hoca bize tembih etti

Beşiktaş'ın golcüsü Kenan Karaman, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Kenan Karaman maç sonunda konuştu.

'ÇOK TOP KAYBETTİK'

Maçı değerlendiren Kenan, "İlk yarı maça hakimdik ama ani bir gol yedik. Orta sahada çok top kaybettik. Taraftarımızın önünde kazanmak istiyorduk ama başaramadık. Yeni sezona çok iyi hazırlanmamız lazım. Taraftarlarımıza çok iyi bir Beşiktaş izletmemiz lazım" dedi.

'DAHA İYİ BAŞLAMALIYIZ'

Kenan Karaman sözlerini "Bu sezonu hem hocalarımız hem de takım içinde değerlendirip, yeni sezona daha iyi başlamalıyız. Hoca bize tembih etti, ilk antrenmana hazır gelin dedi. Çok sert bir sezon olacak ve çok sıkı çalışacağız" ifadeleriyle tamamladı.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN OYNAYACAĞIZ'

Güven Yalçın ise "Fenerbahçe'ye karşı 100. maçımı oynamıştım. Böyle büyük camiada 100 maç oynamak kolay değil. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Bu sene istediğimiz gibi olmadı. Hedeflerimizin gerisinde kaldık. Her sezon şampiyon olamazsınız. Bu sezondan öğrendiklerimiz olacak. Seneye şampiyonluk için oynayacağız" şeklinde konuştu.

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#Beşiktaş#Kenan Karaman#Güven Yalçın

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