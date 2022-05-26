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Beşiktaş'ta karar verildi! Cyle Larin'in alt sınırı 2 milyon euro

#Beşiktaş#Larin#Vida
Beşiktaşta karar verildi Cyle Larinin alt sınırı 2 milyon euro
İsmail ER

Siyah beyazlı yönetim, sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan Larin ve menajeri ile anlaşabilmiş değil. Pazarlıkta yıllık 2 milyon Euro’dan aşağıya inmeyen 27 yaşındaki futbolcunun “Dünya Kupası’nda da forma giyeceğim, o zaman fiyatım artabilir” dediği öğrenildi.

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Teknik direktör Valerien İsmael’in raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi iç transferde, Fransız teknik adamın gelecek sezon da çalışmak istediği Cyle Larin ile henüz anlaşabilmiş değil.

Beşiktaş’ın çifte kupayla kapattığı sezonda takımı birçok maçta taşıyan, bu sezon ise istikrarsız performansı ile zaman zaman eleştirilen Larin’in menajeri Nick Mavromaras, şu anda primler hariç yıllık 1.6 milyon Euro kazanan futbolcusu için pazarlığı yıllık 2.5 milyon Euro garanti paradan açmıştı. Beşiktaşlı yöneticiler ise en fazla 1.9 milyon Euro verebileceklerini kaydettiler.

Fedakarlık beklemek benim hakkım

Beşiktaş Yönetimi, 11 milyon Euro piyasa değeri biçilen ve sözleşmesi 30 Haziran’da sona eren 27 yaşındaki futbolcuyu bedavaya kaybetmemek için pazarlık masasından hemen kalkmak istemezken Larin’i iknaya uğraşıyor.

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Yıldız futbolcunun Beşiktaşlı yöneticilere “Takımda kalmak istiyorum ancak biraz fedakârlık beklemek benim hakkım. 2 milyon Euro’dan aşağıya imzalamam. Vida ve Ljajic yıllık 3.5 milyon Euro alırken, ben çok ucuza oynadım. Dünya Kupası’nda da forma giyeceğim, o zaman fiyatım artabilir. Bunları da göz önüne almalısınız” dediği öğrenildi.

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#Beşiktaş#Larin#Vida

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